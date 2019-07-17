Совершить путешествие по родным краям предлагают молодым казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Туристическом хабе города Алматы презентован проект «Туған жер: путешествие по родным краям», целью которого является развитие внутреннего туризма Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект посвящен Году молодежи и реализуется в рамках грантапо развитию молодежного внутреннего туризма НАО «Центр поддержки гражданскихинициатив».

Членами Клуба путешественников «Almaty Nomad» былиразработаны оригинальные молодежные туры в Туркестанскую,Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Восточно-Казахстанскую области.

Молодежные туры, в отличие от обычных, включают в себябольше активного отдыха, экстрима и развлечений.

На данный момент клубом уже организованы 2 тура — вТуркестан и ЗКО, публикуются познавательные статьи о казахстанском туризме напортале Tengri Travel, к эфиру готовятся молодежные программы на «Туран-ТВ», атакже проводятся исследования для создания Карты сакральных мест РК.

Как сообщили организаторы, тур в Туркестанскую область,помимо основных достопримечательностей юга (мавзолеи Арыстан баба, Х.А. Ясави,Сауран и другие), включил также малоизвестные памятники истории (Мыншеит,мавзолеи Нур-ата, Кос-ана, Жылак-ата и другие), восхождение на вершинуКазыгурта, Каратауских гор, спуск к водопаду Жылаган ата, пикники на природе,катание на верблюдах и другое. Тур в ЗКО — путешествие в Букеевскую орду (600км по бездорожью), с. Чапаево, с. Жангала (родина Д. Нурпеисовой), раскопкигородища Жайык, отдых на озере Шалкар, катание на лодках по р. Чаган и многоедругое.

Теперь в планах организаторов - поездки по СКО и ВКО.

«16 августа мы поедем на поезде в Петропавловск, дальше мыпересаживаемся на комфортабельные автобусы и путешествуем по области, тамдолжны посетить резиденцию Абылай хана, усадьбу бабушки Шокана Уалиханова Айганым(Сырымбет). Также пойдем на озера, будет восхождение в горы, в целом, мы за 5дней должны обойти все достопримечательности СКО, затем вернемся в Алматы, идальше 10 сентября идет путешествие по ВКО. Оно включает посещение Жидебая,Семея и Усть-Каменогорска», - пояснила руководитель проекта Мадина Ашилова.

Также она отметила, что объявлен конкурс для молодежи научастие в турах по Северному и Восточному Казахстану.

«До 27 июля все желающие в возрасте от 16 до 35 лет должнызаписать 2-3-минутное короткое видеообращение и рассказать, почему именно онидолжны поехать в эти регионы, и что им известно там. Мы выбираем наиболеемотивированных, знающих и любящих свою Родину людей. Также мы среди нихвыбираем ведущих телепрограмм. С каждой группы отбираем по 2 молодых человека иделаем из них ведущих. Их глазами мы расскажем о молодежном туризмеКазахстана», - добавила руководитель проекта.

Все участники должны направить свое видео на почту almatynomads@gmail.com или жеопубликовать в соцсетях с хештегом #almatynomad. Результаты будут объявлены 1августа.