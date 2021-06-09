Совершить полет с птицей Самрук могут посетители мультимедийного комплекса в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Не имеющий аналогов в Казахстане мультимедийный интерактивный комплекс заработал на поляне Абылай-хана в Бурабайском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали создатели объекта ТОО «Бурабай Даму», такой мультимедийный интерактивный комплекс не имеет аналогов в Казахстане.

«Уже сегодня вы сможете ощутить истинное погружение в историю нашей страны и народа. С помощью новейших технологий совершить увлекательное путешествие в формате 5D и окунуться в историю нашей страны», - поделилась менеджер по маркетингу Асем Мукумова.

Комплекс состоит из нескольких мультимедийных залов и аттракционов. Один из них - «Вечная страна», в котором «растет» единственное в Казахстане мультимедийное древо жизни. Это своего рода шежіре. Создатели считают, что для того чтобы сохранить культуру и нашу великую историю, каждый казах должен знать свое происхождение, свой род и жуз.

«Древо жизни» наглядно покажет всю информацию о родоплеменной принадлежности каждого казаха. Она демонстрируется посредством светового шоу», - добавили в ТОО «Бурабай Даму».

Также посетители мультимедийного комплекса смогут побывать на аттракционе «Полёт птицы Самрук», где, следуя за птицей Самрук, каждый сможет совершить виртуальный полет-путешествие по Казахстану.

«Во время полета вы перенесетесь и побываете в самых экзотических местах нашей страны, познакомитесь с ее природой, сакральными объектами, которые составляют сокровищницу Казахстана. Это только небольшая часть того, что вас ждет», - добавила А. Мукумова.

На сегодня комплекс работает по программе Ashyq в будни с 10:00 до 18:00, в выходные – до 20:00.

По словам менеджера, сеансы проходят через каждые полчаса. На один сеанс допускается не более 10-12 посетителей.

Организаторы предусмотрели и льготы. Дети до 6 лет, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и студенты из числа детей –сирот и оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, ветераны ВОВ, инвалиды 1,2,3 групп, обладатели наград «Күміс алқа» и «Алтын алқа» могут посетить комплекс совершенно бесплатно.