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    12:05, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Совершенствующий нормотворчество закон вовлечет общество в законотворческий процесс – Маулен Ашимбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон по совершенствованию нормотворчества обеспечит активное участие общества в законотворческом процессе. Такое мнение высказал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В предвыборной программе Главы государства была обозначена задача совершенствования процедур разработки, общественного обсуждения и принятия нормативных правовых актов. Этот закон принят с целью выполнения данной задачи. Документ формирует дополнительные правовые основы для обеспечения активного участия общества в законотворческом процессе», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената после принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества».

    «Также будут определены механизмы для повышения качества разрабатываемых законов, проведения по ним системной разъяснительной работы и контроля за исполнением принятых законов», - добавил спикер Сената.

    Напомним, сегодня сенаторы приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества».


    Теги:
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