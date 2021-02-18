Совершенствующий нормотворчество закон вовлечет общество в законотворческий процесс – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон по совершенствованию нормотворчества обеспечит активное участие общества в законотворческом процессе. Такое мнение высказал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предвыборной программе Главы государства была обозначена задача совершенствования процедур разработки, общественного обсуждения и принятия нормативных правовых актов. Этот закон принят с целью выполнения данной задачи. Документ формирует дополнительные правовые основы для обеспечения активного участия общества в законотворческом процессе», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената после принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества».

«Также будут определены механизмы для повышения качества разрабатываемых законов, проведения по ним системной разъяснительной работы и контроля за исполнением принятых законов», - добавил спикер Сената.

Напомним, сегодня сенаторы приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества».