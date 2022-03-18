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    Совершенствуется система электронной очереди на границе с Китаем

    18 Марта 2022, 22:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время ведется работа по замене и обновлению системы электронной очереди на пункте пропуска «Нур Жолы» на новую систему с миграцией данных. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    С 10 марта 2022 года внедрен пилотный проект по системе электронной очереди на платформе информационной системы «E-border» по аналогии с пунктом пропуска «Б.Конысбаев» на казахстанско-узбекской границе.

    Проведены работы по совершенствованию системы, в частности имеется интеграция с системой «Единая страховая база данных» (ЕСБД).

    В системе исключается регистрация несуществующих либо легковых машин. При этом, она позволяет проверять наличие задолженности по налогам и за пользование платными дорогами.

    В настоящее время ведется работа по инвентаризации электронной очереди АТС и исключению дублирующих АТС и транспортных средств, не осуществляющих грузовые перевозки.

    Внедрение электронной очереди будет способствовать обеспечению прозрачности процесса перемещения транспорта через границу и исключению коррупционных проявлений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Минфин РК Китай
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