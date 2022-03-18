Совершенствуется система электронной очереди на границе с Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время ведется работа по замене и обновлению системы электронной очереди на пункте пропуска «Нур Жолы» на новую систему с миграцией данных. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

С 10 марта 2022 года внедрен пилотный проект по системе электронной очереди на платформе информационной системы «E-border» по аналогии с пунктом пропуска «Б.Конысбаев» на казахстанско-узбекской границе.

Проведены работы по совершенствованию системы, в частности имеется интеграция с системой «Единая страховая база данных» (ЕСБД).

В системе исключается регистрация несуществующих либо легковых машин. При этом, она позволяет проверять наличие задолженности по налогам и за пользование платными дорогами.

В настоящее время ведется работа по инвентаризации электронной очереди АТС и исключению дублирующих АТС и транспортных средств, не осуществляющих грузовые перевозки.

Внедрение электронной очереди будет способствовать обеспечению прозрачности процесса перемещения транспорта через границу и исключению коррупционных проявлений.