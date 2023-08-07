Совершенствовать законы касательно управления самокатами обещают в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК пообещали продолжить совершенствование законодательства в сфере управления электросамокатами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, в дальнейшем с учетом практического применения новых норм закона, будет рассмотрен вопрос необходимости введения самостоятельного состава. Совершенствование законодательства в этой сфере будет продолжено», - сказала представитель МВД Актоты Боранова на брифинге ведомства.

Спикер заверила, что для МВД не самоцель привлекать к ответственности нарушителей.

«Мы за создание благоприятных условий, т.е. создание соответствующей инфраструктуры. Совместно с акиматами и кикшеринговыми компаниями вводим программное регулирование скорости движения на тротуарах, дорогах и велосипедных дорожках; учет кем, когда и по какому маршруту осуществлена эксплуатация самоката для установления личности нарушителей и раскрытия преступлений, совершенных с использованием самокатов», - перечислила представитель МВД.

Кроме того, по ее словам, осуществляется разделение городов на зоны с запретами, с частичными ограничениями или зоны без ограничений для движения электросамокатов, определяются специальные места для стоянки самокатов.

«Было предложено в зависимости от введенных ограничений доводить до сведения пользователей о введенных ограничениях путем оповещения через мобильные приложения. В данных приложениях поездка не будет завершаться (взимание платы) до постановки самоката на специально отведенные для этого места», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

Также было предложено ввести запрет на эксплуатацию электросамокатов на неосвещенных участках, на загородных трассах и несовершеннолетними.

«Для исключения использования электросамокатов детьми ввести запрет по весовым категориям (например, разрешить с 30 кг и выше). Кикшеринговые компании предложили сформировать общий «список недобросовестных клиентов» и для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги (нарушающие ПДД, правила перевозки пассажиров и грузов, оставление самоката в неположенном месте и т.д.), а также использование полицией электросамокатов для патрулирования», - добавила А. Боранова.