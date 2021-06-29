Совершенствование избирательного права - как условие обеспечения политических прав граждан - Алипаша Караев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства и государственного управления Института законодательства и правовой информации РК, кандидат юридических наук Каспийского университета Алипаша Караев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о значимости законопроекта о снижении порога прохождения для политпартий в Парламент и о внесении в избирательные бюллетени на выборах всех уровней графы «Против всех».

В Казахстане по инициативе Главы государства и поддержке Парламента, в конституционный закон «О выборах в РК» были внесены изменения и дополнения, касающиеся некоторых вопросов избирательного процесса. В частности, была введена графа «я голосую против всех», а также снижен заградительный барьер для политических партий с 7 до 5 %.

- Алипаша Агаханович, как вы думаете, какие цели преследует государство при введении данных норм?

- В мае текущего года Парламент Республики Казахстан принял поправки в конституционный закон РК «О выборах», направленные на дальнейшее совершенствование избирательного законодательства и повышения электоральной культуры граждан.

Среди основных новелл данного закона, было снижение заградительного порога, а также включение в избирательные бюллетени графы «против всех».

Прежде всего, отметим, что данные меры направлены на обеспечение норм Конституции о «праве каждого избирать и быть избранным», а также на стимулирование партийного строительства в РК.

Известно, что выборы - это институт непосредственной демократии, представляющий собой важнейший канал формирования демократических традиций. Открытые, справедливые и конкурентные выборы обеспечивают гражданам возможность непосредственного участия в формировании выборных институтов власти, а политическим партиям представлять и защищать интересы общества. И от того, насколько совершенно законодательство в этой сфере, можно судить о степени развитости институтов гражданского общества, открытости и прозрачности избирательного законодательства, восприимчивости политическими системами ценностей правовой государственности.

Кроме того, государство в лице высших органов власти преследует цель восполнить пробелы и упущения действующего законодательства, использовать зарубежный опыт, а также повысить политическую и избирательную культуру общества.

- Каковы на Ваш взгляд, положительные стороны графы «против всех»?

- Что касается графы «против всех», необходимо отметить, что она дает возможность проявиться протестному электорату, не согласному с предложенным списком партий, или кандидатов, традиционно игнорирующему процессы голосования из-за отсутствия мотивации и альтернативности.

Хочется верить что, норма простимулирует и активизирует политическую жизнь в стране, повысит активность избирателей, а их участие в электоральном процессе сделает более осмысленным. Вместе с тем, есть и очевидные минусы в таком подходе, графа «против всех» в глазах общественности и в условиях невысокой избирательной культуры общества может дискредитировать выборные органы власти, как основополагающие институты демократического общества.

Возникает также вопрос: как быть, если количество проголосовавших «против всех» окажется более 50%? Можно ли такие выборы считать легитимными, и вправе ли партии или кандидаты, против которых проголосовали избиратели вновь баллотироваться? Эти вопросы также нуждаются в решении.

- Как вы считаете, каковы положительные стороны снижения заградительного порога, и как этот вопрос решается в современном мире?

- В Казахстане, как известно, действовал 7%-ный, достаточно высокий порог. С одной стороны, он был направлен на обеспечение стабильности в работе представительного органа, с другой, существенно ограничивал конституционные возможности слабых политических партий, создавая благоприятные предпосылки для формирования однопартийного политического режима.

Высокий порог также противоречил пропорциональной избирательной системе, главное назначение которой состоит в том, чтобы любая партия имела возможность быть представленной в парламенте пропорционально полученным голосам избирателей. Некоторое противоречие проявлялось и со ст. 49 Конституции Республики Казахстан, закрепляющей представительный характер законодательной ветви власти, как выразителя интересов многонационального народа, носителя суверенитета и единственного источника власти.

В этом отношении, снижение порога позволит партиям, имеющим схожие политические взгляды и платформу объединиться, в целях повышения своих шансов в преодолении 5-процентного барьера.

Надеюсь также, что норма обеспечит представительство в Мажилисе и Маслихатах большего количества партий, активизирует фракционную борьбу и повысит качество принимаемых решений, которые будут соответствовать социальным ожиданиям.

Таким образом, необходимо отметить, что поправки в избирательный закон в части снижения заградительного порога для политических партий, а также введение графы «против всех», безусловно, позитивны и направлены на дальнейшую демократизацию института выборов в Республике Казахстан.

Фото: cu.edu.kz