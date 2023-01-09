Совершение хаджа может стать доступнее для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы встретился в городе Жидда с министром хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком ибн фаузаном ар-Рабией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на своей страничке в Facebook пресс-секретарь ДУМК Агабек Конарбайулы, на встрече были обсуждены вопросы качественной организации великого хаджа в этом году. Наурызбай кажы Таганулы обратился к министру с предложением создать благоприятные условия для казахстанских паломников. В частности, главный муфтий акцентировал внимание на таких вопросах, как утверждение стоимости авиабилетов на рейсы, доставляющие паломников Казахстана, чтобы цены были выгодными для населения; обеспечение безопасности соотечественников; создание максимальной скидки на цены по отелям; повышение качества услуг; оптимизация платежной системы.

«Количество желающих выполнить свой паломнический долг в стране растет с каждым годом. Наша цель-организовать хадж на высоком уровне. В этом направлении успешно работает паломническая миссия Казахстана. Хотим пожелать, чтобы с вашей стороны были скидки на цены по услугам. Этот шаг был бы большой поддержкой для наших паломников», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

В свою очередь министр хаджа и умры Тауфик ибн Фаузан Ар-Рабиа отметил, что казахстанским паломникам будет оказана максимальная поддержка со стороны министерства. В завершение встречи стороны договорились о расширении двустороннего сотрудничества.

В прошлом году 4 тысячи наших земляков совершили большой хадж. Наших соотечественников обслуживали 14 туристических компаний. Туристические фирмы определялись на конкурсной основе. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия упростит для казахстанских паломников процесс получения визы.



Фото: facebook.com/Агабек Конарбайулы









