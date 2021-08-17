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    Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане

    17 Августа 2021, 01:16

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - После консультаций за закрытыми дверями на экстренном заседании в связи с событиями в Афганистане члены Совета Безопасности выступили с заявлением для прессы, в котором призвали немедленно прекратить вооруженные действия и любые проявления насилия в Афганистане, восстановить конституционный порядок и безопасность, добиться национального примирения и путем переговоров срочно сформировать новое правительство, представляющее разные слои общества, включая женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    Совет Безопасности заявил о необходимости обеспечить ООН и ее гуманитарным партнерам возможность оказать гуманитарную помощь нуждающимся, а также предоставить защиту самим гуманитарным сотрудникам, медикам и переводчикам. Нарушителей же международного гуманитарного права нужно призвать к ответственности.

    Кроме того, члены Совбеза подчеркнули, что территория Афганистана не должна использоваться в качестве площадки для террористов, откуда будет исходить угроза для других стран.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Афганистан
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