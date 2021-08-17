Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - После консультаций за закрытыми дверями на экстренном заседании в связи с событиями в Афганистане члены Совета Безопасности выступили с заявлением для прессы, в котором призвали немедленно прекратить вооруженные действия и любые проявления насилия в Афганистане, восстановить конституционный порядок и безопасность, добиться национального примирения и путем переговоров срочно сформировать новое правительство, представляющее разные слои общества, включая женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Совет Безопасности заявил о необходимости обеспечить ООН и ее гуманитарным партнерам возможность оказать гуманитарную помощь нуждающимся, а также предоставить защиту самим гуманитарным сотрудникам, медикам и переводчикам. Нарушителей же международного гуманитарного права нужно призвать к ответственности.

Кроме того, члены Совбеза подчеркнули, что территория Афганистана не должна использоваться в качестве площадки для террористов, откуда будет исходить угроза для других стран.