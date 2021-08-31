Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Совбез ООН обязал талибов дать всем возможность покинуть Афганистан

    31 Августа 2021, 17:02

    НУР-СУТАН. КАЗИНФОРМ - Совет безопасности ООН одобрил резолюцию, требующую от движения «Талибан» выполнить свои обязательства и позволить всем желающим покинуть Афганистан. За резолюцию, разработанную Францией, Великобританией и США, проголосовали 13 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Совет Безопасности только что принял Резолюцию 2593, в которой четко выражено ожидание, что всем афганцам или иностранным гражданам, желающим покинуть Афганистан, предоставят возможность сделать это беспрепятственно в любое время по воздуху или через сухопутные границы», - Барбара Вудворд, постоянный представитель Великобритании при ООН.

    Согласно одобренной резолюции, Афганистан больше не должен использоваться в качестве плацдарма для террористов. Особое внимание уделяется необходимости активизировать усилия по предоставлению гуманитарной помощи.

    По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, авторы резолюции проигнорировали принципиальную озабоченность Москвы о негативном влиянии на ситуацию массового вывоза ценных для экономики специалистов и заморозки финансовых активов.

    Хотя в резолюции ООН не упоминается «зона безопасности», предложенная Эммануэлем Макроном, президент Франции считает, что признание талибов зависит от противодействия ими терроризму, уважения гуманитарного права и прав человека, в частности афганских женщин.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Безопасность Афганистан Мировые новости Талибан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Землетрясение произошло в Афганистане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров