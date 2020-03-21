Совбез Кыргызстана рекомендует ввести режим ЧС на территории страны с 22 марта

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сегодня, 21 марта, состоялось очередное заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочного представителя Правительства в Чуйской области, мэра города Бишкек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, рассмотрены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории КР.

С докладами о принимаемых мерах и реализации ранее принятых решений Совета безопасности выступили первый вице-премьер-министр, руководитель Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением короновирусной инфекции Кубатбек Боронов, министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Руководитель Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции внес предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

В результате обсуждения данного вопроса с учетом предложений участников заседания Совета безопасности в узком составе принято решение, согласно которому премьер-министру Кыргызской Республики вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны с 22 марта 2020 года сроком на 1 месяц.

Правительству Кыргызской Республики совместно с Секретариатом Совета безопасности поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации.

С учетом введения на территории страны режима чрезвычайной ситуации также принято решение о переносе даты голосования на выборах в ряд местных кенешей, которые были намечены на 12 апреля 2020 года.

При этом в Баткенском районе страны уже введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Кабар со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области.

«Сегодня, 21 марта в Баткенской области выявлен первый случай заражения коронавирусом. Это житель с. Саманкандек Баткенского района. В связи с чем в 3 айыльных аймаках Баткенского района ввели режим ЧС. Аким района Каланбек Маркаев ввёл режим чрезвычайной ситуации в сёла Самаркандек, Ак-Сай и Ак-Татыр. Согласно приказу акима, в эти айыльные округа устанавливаются блокпосты», - говорится в сообщении.

В Кыргызстане на сегодняшний день выявлено 12 человек, заразившихся новым видом коронавирусной инфекции COVID-19. Шесть выявлены сегодня. Один - в Баткенском районе, пять – в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Трое заразившихся были выявлены 19 марта в Ноокатском районе Ошской области. О первых троих заразившихся в Сузакском районе Джалал-Абадской области стало известно 18 марта. В этих районах объявлен режим ЧС. Все заразившиеся граждане прибыли из Саудовской Аравии с малого хаджа.