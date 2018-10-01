Социальные фитнес-залы появятся в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев встретился с работниками Городской клинической больницы №5 города Алматы и поговорил об основных задачах Послания Президента в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, одной из главных задач в Послании Президент отметил повышение профессионализма медработников.

«Когда говорят, что многие граждане едут за лечением за границу из-за недоверия к местным врачам, на душе становится больно. Наши врачи не должны отставать от западных коллег. У них есть инновации, и нам необходимо идти в ногу со временем. В этом плане, я призываю наших врачей повысить свой уровень профессионализма. От этого зависит здоровье наших граждан. Как говорится, «слово врача лечит и калечит». Он не только должен выписывать рецепт и назначать лечение, но и психологически направлять человека беречь здоровье. Мы должны призывать граждан вести здоровый образ жизни», - сказал депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев.

О. Оксикбаев отметил, что для оздоровления нации во всех регионах страны появятся социальные фитнес-залы.

«Президент призвал создать максимальные условия, чтобы наши граждане занимались физической культурой. В предстоящие два года будет построено более 100 оздоровительных комплексов. Мы должны комплексно идти к здоровому образу жизни. Не просто увеличивая расходы на здравоохранение, но и ведя профилактическую работу», - отметил он.

О. Оксикбаев озвучил и другие аспекты Послания. Это и повышение заработной платы медицинским работникам до 20%. На эти цели уже выделены средства в размере более 5 млрд. тенге. Не менее важным изменением в сфере здравоохранения, он считает также цифровизацию и уход от бюрократии. Уже к 2020 году переход на онлайн-ведение работы должен повыситься на 70%.

Кроме того, мажилисмен добавил, что государство уделяет здравоохранению особое внимание. В 2010 году ежегодное финансирование составляло 574 млрд. тенге. В 2018 году сумма увеличилась в 2,7 раза до 1 триллиона 200 млрд. тенге.

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