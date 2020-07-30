Сотрудников ветинспекции оштрафовали на 21 млн тенге в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудников Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора приговорили к крупному штрафу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 июля 2020 года Талдыкорганским городским судом осуждены к штрафу в размере 21 млн тенге каждый, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе: руководитель Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Абылкасымов Т.; руководитель Отдела по контролю приграничных постов данной инспекции Карашев Д», - сообщил в ходе онлайн-брифинга следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.

Уточняется, что они подозревались в получении взятки в размере 2 тыс. долларов США за трудоустройство гражданина в вышеуказанную инспекцию.