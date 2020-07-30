Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Сотрудников ветинспекции оштрафовали на 21 млн тенге в Алматинской области

    30 Июля 2020, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудников Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора приговорили к крупному штрафу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 июля 2020 года Талдыкорганским городским судом осуждены к штрафу в размере 21 млн тенге каждый, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе: руководитель Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Абылкасымов Т.; руководитель Отдела по контролю приграничных постов данной инспекции Карашев Д», - сообщил в ходе онлайн-брифинга следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.

    Уточняется, что они подозревались в получении взятки в размере 2 тыс. долларов США за трудоустройство гражданина в вышеуказанную инспекцию.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматинская область Коррупция Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    4 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы