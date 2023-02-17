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    Сотрудников столичного аэропорта научат выявлению потенциальных жертв торговли людьми

    17 Февраля 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Воздушная гавань Астаны и Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Безопасная миграция в Центральной Азии» подписали меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

    Меморандум направлен на повышение квалификации сотрудников аэропорта в выявлении потенциальных жертв торговли людьми и злоумышленников, которые вовлечены в эту деятельность.

    Основной целью проекта является противодействие торговле людьми, защита потерпевших и содействие безопасной миграции, путем усиления потенциала и взаимной ответственности правительств, гражданского и частного секторов. Проект является частью комплекса мероприятий USAID в странах Азии, направленных на борьбу с торговлей людьми. Безопасная миграция в Центральной Азии - это пятилетняя инициатива, реализуемая Winrock International в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане.

    Кроме того, проект способствует улучшению работы по поддержке мигрантов, снижению их уязвимости к трудовой эксплуатации и защите лиц, пострадавших от торговли людьми.

    Аэропорт Астаны является одним крупнейших воздушных гаваней Казахстана. Ежегодно обслуживает миллионы людей, и эта цифра с каждым годом растет. В 2022 году пассажиропоток составил 6 млн человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Аэропорт
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