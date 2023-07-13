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    Сотрудников «Семей орманы» наградили за мужество и отвагу при пожаре

    13 Июля 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов РК наградила сотрудников Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», проявивших мужество и отвагу в тушении пожара на территории резервата медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

    Медалью награждены:

    - государственный инспектор ГЛПР «Семей орманы» Советов Қанат Талғатұлы;

    - водитель пожарной машины Батпаевского лесничества Семипалатинского филиала ГЛПР «Семей орманы» Дюсеханов Едил Кайратович;

    - тракторист Бегеневского лесничества Бегеневского филиала ГЛПР «Семей орманы» Мухамеджанов Мұрат Жолдасбайұлы.

    В ходе мероприятия нагрудным знаком «Су шаруашылығының үздігі» и почетными грамотами Министерства за высокие профессиональные качества и личный вклад в развитие водной отрасли были награждены также награждены лучшие специалисты Министерства и подведомственных организаций.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Пожар Минэкологии
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