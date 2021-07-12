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    Сотрудников российского генконсульства в Афганистане эвакуировали в Узбекистан

    12 Июля 2021, 21:51

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудников российского генконсульства в Афганистане эвакуировали в Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, дипломаты российского генконсульства в Мазари-Шарифе, которые вели деятельность в афганском городе Хайратон, переведены в Узбекистан. Данное решение принято в целях обеспечения безопасности сотрудников российского генконсульства.

    «Подтверждаю, что в настоящее время дипломаты, работавшие в консульском учреждении РФ в г.Хайратоне (Афганистан), благополучно доставлены на территорию Узбекистана», - заявил официальный представитель МИД Республики Узбекистан Юсуп Кабулжанов.

    Напомним, на фоне обострения ситуации в Афганистане в конце июня военнослужащие афганских пограничных войск и бойцы местного ополчения несколько раз переходили на территорию Узбекистана. МИД РУ ранее заявил о сохранении нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Россия Узбекистан Афганистан Талибан
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