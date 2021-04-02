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    Сотрудников патрульной полиции подозревают в получении взятки от водителя в СКО

    2 Апреля 2021, 16:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников батальона патрульной полиции города Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, полицейских подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч тенге от водителя автомобиля за непривлечение его к административной ответственности.

    «Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий. Этот факт стал одним из примеров реагирования Антикоррупционной службы на обращения неравнодушных, сознательных граждан по фактам незаконных действий должностных лиц», - добавили в пресс-службе.

    Иной информации по делу, в том числе о количестве подозреваемых и правонарушении водителя, получить не удалось. В Антикоррупционной службе подчеркнули, что все подробности по делу расскажут, если вина подозреваемых будет доказана.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Костанайская область Северо-Казахстанская область Коррупция Транспорт МВД РК
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