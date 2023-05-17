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    Сотрудников центра психического здоровья в Костанае подозревают в подделке результатов алкотестеров

    17 Мая 2023, 11:50

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сейчас ведется досудебное расследование по фактам фальсификации результатов сотрудниками центра психического здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Антикоррупционной службой по Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц областного центра психического здоровья.

    «Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившемся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно - транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством»,- сообщает антикоррупционная служба.

    Досудебное расследование продолжается.

    Иную информацию в интересах следствия не распространяют.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП МВД РК Костанай
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