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    Сотрудников акимата задержали в Талдыкоргане

    1 Июля 2023, 16:42

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой области Жетысу задержаны подозреваемые в хищении бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спецпрокуроры прокуратуры области Жетысу по подозрению в хищении государственных средств задержали и водворили в ИВС бывшего руководителя отдела строительства, двух действующих сотрудников акимата Талдыкоргана, а также двух работников технического надзора.

    «Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане. Без фактического выполнения работ они произвели оплату бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн тенге. По данному факту по статье 189 части 4 пункту 2 УК (Присвоение или растрата вверенного имущества) проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

    Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

    В ведомстве добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

    Ранее сообщалось, что во взятке в 45 млн тенге подозревается руководство управления земельных отношений Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Борьба с преступностью Коррупция Акимат Регионы Казахстана Борьба с коррупцией Жетысуская область Талдыкорган
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