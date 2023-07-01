Сотрудников акимата задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой области Жетысу задержаны подозреваемые в хищении бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спецпрокуроры прокуратуры области Жетысу по подозрению в хищении государственных средств задержали и водворили в ИВС бывшего руководителя отдела строительства, двух действующих сотрудников акимата Талдыкоргана, а также двух работников технического надзора.

«Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане. Без фактического выполнения работ они произвели оплату бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн тенге. По данному факту по статье 189 части 4 пункту 2 УК (Присвоение или растрата вверенного имущества) проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В ведомстве добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что во взятке в 45 млн тенге подозревается руководство управления земельных отношений Алматы.