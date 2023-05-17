Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура города Талдыкоргана выявила нарушения в договорах, заключенных отделом образования акимата с 41 предпринимателями-владельцами частных садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этих договорах предусматривались права отдела образования на обследование детского сада в любое время. Тогда как, согласно действующим правилам отдел образования имеет право лишь раз в год проводить мониторинг деятельности дошкольных организаций по исполнению обязательств и оказывать консультативную помощь», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области.

По акту надзора прокуратуры исключены неправомерные условия, позволяющие проведение контроля и проверок субъектов предпринимательства. Виновные должностные лица отдела образования привлечены к дисциплинарной ответственности.



