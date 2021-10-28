Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Сотрудники УИС нашли тайник с оружием

    28 Октября 2021, 11:54

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее найден тайник с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по ВКО.

    Сотрудники оперативного отдела учреждения ОВ-156/15 ДУИС по ВКО получив информацию об арсенале боевых запасов совместно с сотрудниками УП города Семея провели оперативную работу. В ходе проведения оперативной работы в районе Бородульхинской трассы ВКО нашли тайник, в котором было спрятано огнестрельное оружие пистолет Макарова. В ходе осмотра местности, расположенной на втором километм автомобильной трассы «Семей – граница РФ» обнаружена девятимиллиметровый пистолет Макарова, в магазине которого имелись патроны в количестве семи штук. Помимо этого из тайника изъяли металлический предмет по внешности похожий на гранату.

    Уже установлено, что изъятое оружие принадлежат 37-летнему жителю города Семея.

    «Была проведена хорошая, слаженная оперативная работа совместно с сотрудниками ДП города Семея. Благодаря бдительности наших сотрудников проделали эффективную и своевременную работу», - отметил начальник областного Департамента полковник юстиции Джанболат Калетаев.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Безопасность Регионы Казахстана Силовые структуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    25 млн тенге отдали карагандинцы мошеннику, обещавшему подключить их дома к центральному отоплению
    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    10 детских лагерей взяли на учет из-за пожарной опасности в ЗКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ