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    Сотрудники столичного КГУ подозреваются в хищении 70 млн тенге

    11 Июля 2023, 10:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АФМ ведет расследование в отношении подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных на учебно-испытательные сборы и соревнования, как за рубежом, так и внутри республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    По данным следствия, в период 2020-2023 гг. трофейное достижение стало повышением командировочных расходов, выделенных на учебно-испытательные сборы и соревнования, как за рубежом, так и внутри республики.

    Денежные средства, полученные в виде разницы от фактически затраченных средств на командировочные расходы, передавались руководителям КГУ.

    Сумма причиненного ущерба государству от противоправных выплат составила 70 млн тенге.

    Вместе с тем установлен факт получения взятки руководителем КГУ в размере 4 млн тенге от тренера за положительное решение вопроса финансирования учебно-опытных сборов.

    В отношении руководителя КГУ санкционирована мера пресечения в условиях содержания под стражей.

    Ведется досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованием ст.201 УПК по обнаружению не разглашаются.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Коррупция Спорт
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