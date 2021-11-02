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    Сотрудники спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей продавали бланки о сдаче ПДД

    2 Ноября 2021, 10:25

    КОКШЕТАУ-КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная службой пресечена неправомерная деятельность сотрудников спецЦОНов Костанайской и Акмолинской области, которые выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических знаний правил дорожного движения, без фактической их сдачи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Успешную сдачу экзаменов за них осуществляли специально подготовленные подставные лица. К примеру, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам.

    В Костанайской области подставные лица, маскируясь под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе. В ходе расследования проверяются факты незаконной выдачи более 1000 водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Костанайская область Коррупция
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