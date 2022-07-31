Сотрудники Службы государственной охраны РК, призеры Всемирных игр полицейских и пожарных, вернулись домой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Cотрудники Службы государственной охраны Республики Казахстан Айбар Ержанов и Ержан Жакаев, ставшие призерами 19-х Всемирных игр полицейских и пожарных (World Police and Fire Games) по пауэрлифтингу, вернулись домой, передает МИА «Казинформ».

В Роттердаме (Нидерланды) завершились Всемирные игры полицейских и пожарных. В них приняли участие более 10 тыс. человек из 70 стран мира, состязавшихся в олимпийских видах спорта, неолимпийских и прикладных дисциплинах, применяемых в полицейских и пожарных учениях. Разыграны награды в 60 видах спорта.

В медальном зачете в дисциплине Push Рull в весовой категории +120 кг А.Ержанов стал серебряным призером турнира, подняв штангу весом 230 кг (жим лежа) и 295 кг (становая тяга). В весовой категории до 120 кг Е.Жакаев взял «серебро» турнира, подняв штангу весом 180 кг (жим лежа) и 270 кг (становая тяга).

Между тем, выступая в дисциплине Bench Press, А.Ержанов поднял штангу весом 225 кг и стал бронзовым призером турнира. Также «бронзу» получил Е.Жакаев, подняв штангу весом 185 кг.

Приглашение на эти международные соревнования казахстанские спортсмены получили после победы на чемпионате мира по пауэрлифтингу WORLD BENCHPRESS CHAMPIONSHIPS, прошедшем 21-29 мая в Алматы.

Ранее, в июле 2021 года, в Нур-Султане А.Ержанов и Е.Жакаев установили мировой рекорд по вытягиванию на 10 метров двух железнодорожных локомотивов ТЭП-33 (Evolution) общим весом 276 тонн и были занесены в Казахстанскую книгу рекордов КИНЭС. Также они являются чемпионами и призерами турнира HALYK KYSHI – IV.



