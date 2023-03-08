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    Сотрудники противопожарной службы Бельгии вышли на акцию протеста

    8 Марта 2023, 01:37

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник одна из станций брюссельского метро была закрыта из-за акции протеста сотрудников противопожарной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации СМИ, вокруг станции собралось более 500 полицейских, пожарных и машин скорой помощи. Станция метро «Артс-Луа» находится недалеко от зданий федерального правительства Бельгии, и протестующие планировали встретиться с министром внутренних дел Аннелис Верлинден.

    «Гражданская безопасность в нашей стране навсегда забыта. Инвестиции в государственные услуги недостаточны по сравнению с другими странами», - заявил местным СМИ Эрик Лабурдетт, представитель профсоюза пожарных VSOA.

    «Рабочая нагрузка увеличивается, но количество сотрудников постоянно сокращается» - добавил представитель профсоюза.

    Протестующие сотрудники противопожарной службы настоятельно призывают правительство делать больше для их работы, расширить необходимое финансирование.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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