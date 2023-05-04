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    Сотрудники противочумной службы Казахстана просят поднять зарплату

    4 Мая 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники протичумной службы Казахстана выступили против вывода организации в отдельное госучреждение и просят поднять им зарплату. Об этом в своем депутатском запросе сообщила сенатор Акмарал Альназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, на данный момент противочумная служба страны входит в состав Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Ранее этот центр планировалось ввести в состав нацхолдинга QazBioPharm. Однако, сейчас на уровне Министерства здравоохранения решается вопрос по реорганизации центра, в частности вывода противочумной службы в отдельное госучреждение.

    «Несмотря на то, что последний случай чумы в Казахстане зарегистрирован 20 лет назад, в последние годы человечество столкнулось с нестабильностью биологического мира. SARS, COVID-19, птичий и свиной грипп – это только часть инфекций, представляющих реальную угрозу при растущем числе мутаций возбудителей, расширении ареала инфекционных болезней трансграничного характера и последствий глобального потепления. Поэтому ослабление контроля за неблагополучными территориями и подобное дробление, может нанести тяжелый удар по населению республики», - сказала Акмарал Альназарова на заседании Сената Парламента РК.

    По ее данным, несмотря на повышение заработной платы сотрудникам противочумной службы, по ее итогам сложилась существенная разница в размерах оклада между работниками с медицинским и немедицинским образованиями.

    «Не учтены доплаты за биологические риски при обработке и обеззараживании полевого биологического материала, уходе за зараженными биопробными животными, за работу с сильнодействующими токсичными препаратами и работу в полевых условиях. В результате доплатами в размере 50% от должностного оклада, за риски, связанные с профессиональной деятельностью, охвачено только 23% сотрудников противочумной службы. Что может повлечь отток подготовленных кадров. В этой связи, необходимо восстановить доплаты за особые условия труда для всех сотрудников, и лиц вторичного контакта, подверженных биологическим рискам», - добавила Акмарал Альназарова.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат Здравоохранение
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