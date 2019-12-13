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    Сотрудники прокуратуры подозреваются в вымогательстве у предпринимателя 50 млн. тенге

    13 Декабря 2019, 17:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК совместно с Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК в декабре текущего года пресечена противоправная деятельность должностных лиц органов прокуратуры, связанная с вымогательством денежных средств в особо крупном размере у представителя индивидуального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «10 декабря в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области задержаны с поличным старший прокурор Управления уголовного преследования Главной транспортной прокуратуры РК Кутанов Альжаппар Магауянович и заместитель начальника Управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО Рамазанов Айдос Асуланулы при получении от предпринимателя вымогаемых денежных средств в размере 50 млн. тенге», - говорится в сообщении.

    В отношении задержанных продолжается досудебное расследование по ст.194 ч.4 п.2 («Вымогательство») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура КНБ
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