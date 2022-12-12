Сотрудники посольства и студенты Казахстана в Бельгии приняли участие в турнире по мини-футболу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в брюссельском спортцентре «Foret de soignes» состоялся любительский турнир по мини-футболу среди команд дипломатических представительств Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, а также казахстанских студентов, обучающих в Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Пять команд дипломатов и студенческой молодежи провели между собой несколько игр при активной поддержке своих болельщиков.

В результате упорной борьбы между участниками победу одержала команда Беларуси.

По окончанию турнира состоялась церемония награждения команд с участием глав дипмиссий Казахстана и Беларуси, которые вручили победителям и участникам памятные кубки.



