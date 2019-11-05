Сотрудники «Охотзоопрома» оказались причастны к отстрелу сайги в Коргалжынском заповеднике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими доказана причастность группы браконьеров к отстрелу 154 голов сайги в Коргалжынском заповеднике в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Преступление было зарегистрировано в марте этого года. Как сообщил в полицию директор РГКП «Коргалжынский государственный природный заповедник», 17 марта в различных местах на территории заповедника были обнаружены 154 туши сайги с огнестрельными ранениями и спиленными рогами.

Ущерб государству от данного преступления составил более 1 млрд 435 млн тенге.

Факт отстрела сайги зарегистрирован и возбуждено досудебное расследование по части 5 статьи 337 УК РК (незаконная охота).

К преступлению причастны сотрудники регионального филиала РГКП «Охотзоопром», задача которого охранять редкие и исчезающие виды животных и сайгаков. Как было установлено в ходе расследования, двое инспекторов предприятия организовали беспрепятственный отстрел, и двое их знакомых отстреливали сайгу.

Также стражи порядка установили и задержали скупщика рогов убитых животных, им оказался житель Нур-Султана. В его гараже были обнаружены и изъяты спиленные сайгачьи рога, подготовленные для контрабандной перевозки на территорию России и дальнейшей перепродажи в КНР.

Браконьерам предъявлено обвинение по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами).

Уголовное дело направлено в суд.