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Сотрудники «Охотзоопрома» оказались причастны к отстрелу сайги в Коргалжынском заповеднике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими доказана причастность группы браконьеров к отстрелу 154 голов сайги в Коргалжынском заповеднике в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Преступление было зарегистрировано в марте этого года. Как сообщил в полицию директор РГКП «Коргалжынский государственный природный заповедник», 17 марта в различных местах на территории заповедника были обнаружены 154 туши сайги с огнестрельными ранениями и спиленными рогами.
Ущерб государству от данного преступления составил более 1 млрд 435 млн тенге.
Факт отстрела сайги зарегистрирован и возбуждено досудебное расследование по части 5 статьи 337 УК РК (незаконная охота).
К преступлению причастны сотрудники регионального филиала РГКП «Охотзоопром», задача которого охранять редкие и исчезающие виды животных и сайгаков. Как было установлено в ходе расследования, двое инспекторов предприятия организовали беспрепятственный отстрел, и двое их знакомых отстреливали сайгу.
Также стражи порядка установили и задержали скупщика рогов убитых животных, им оказался житель Нур-Султана. В его гараже были обнаружены и изъяты спиленные сайгачьи рога, подготовленные для контрабандной перевозки на территорию России и дальнейшей перепродажи в КНР.
Браконьерам предъявлено обвинение по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами).
Уголовное дело направлено в суд.
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