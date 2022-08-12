Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Сотрудники национального парка «Бурабай» с начала года собрали и вывезли 715 тонн мусора

    12 Августа 2022 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный национальный природный парк «Бурабай» создан 22 года назад. Сотрудники охраняют флору и фауну на 130 тыс. га, внимательно следят за порядком. Только за июль собрали и вывезли с территории нацпарка 450 тонн мусора, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня день рождения одного из подведомственных подразделений УДП - Государственного национального природного парка «Бурабай».

    Прошло 22 года с момента открытия предприятия. Поздравляю коллектив с событием!» - написал в Telegram-канале Управляющим делами Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев.

    Август в нацпарке – горячая пора. Сотрудники работают не покладая рук. Площадь парка – около 130 тыс. га, сохранять флору и фауну на такой большой территории непросто.

    «Только успели рассадить и выходить новые лесные насаждения, как пришла пора заготавливать корма для подкормки животных зимой. К тому же, в разгаре туристический сезон, - нужно внимательно следить за порядком», - поделился спикер.

    За это лето работники предприятия предотвратили уже 16 пожаров. А с начала года собрали и вывезли с территории нацпарка 715 тонн мусора, причем 450 тонн только за июль.

    «В коллективе ГНПП – 516 знающих свое дело специалистов. Средний стаж работы сотрудников на предприятии превышает 10 лет. Много трудовых династий – Абдрахмановы, Абельдиновы, Дороговы, Красноусовы, Махметовы, Омаровы, Рахматулины. Много заслуженных ветеранов труда – Мереке Кайратович Бекахметов, Владимир Павлович Канцев, Александр Альбертович Макаренко, Кабдрашит Утельбаевич Махметов и другие. Хочу сказать вам отдельное спасибо за верность предприятию, за добросовестный труд, за сохранение природных богатств нашей страны! Всему коллективу ГНПП желаю крепкого здоровья, трудовых успехов и процветания!» - написал Айбек Дадебав.
    #Акмолинская область #Экология #Природа #УДП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стихийные свалки ликвидируют в Атырау
    Количество водопользователей сократилось в Казахстане
    Нехватку водных ресурсов отмечают в Казахстане
    Новый тариф на вывоз мусора разрабатывают в Кокшетау
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров