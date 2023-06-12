Сотрудники Минтруда проведут расследование причин пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спецкомиссия также установит объемы причиненного ущерба и примет меры по оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Представители Министерства труда и социальной защиты населения в составе Специальной правительственной комиссии вылетели в область Абай. Сотрудники госоргана проведут расследование для установления лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда при тушении пожара на территории Государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Также представители ведомства определят объем оказания необходимой социальной помощи семьям пострадавших.

Для расследования причин и обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего вследствие пожара и ликвидации его последствий на территории РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» в области Абай, создана Специальная правительственная комиссия под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра. Также в состав комиссии включены вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев – в качестве заместителя председателя, председатель Комитета труда и социальной защиты населения – Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, представители других центральных государственных органов, акимата области, работодателей и профсоюза работников.

Специальная правительственная комиссия завершит работу в течение 10 рабочих дней.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.