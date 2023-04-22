Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работники одного из крупнейших подразделений «МАЭКа» заявили, что распространяемая информация, которой делятся участники обращений, не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ».

«В видеообращениях допускается непроверенная и недостоверная информация, касающаяся выполнения ремонтных работ, а также затрагивающая профессиональные качества работников ремонтного завода. Рабочие предприятия делают все возможное для обеспечения стабильной работы комбината. Не секрет, что из-за изношенности действующего оборудования случаются аварийные ситуации, которые в максимально короткие сроки ликвидируются.

Администрация комбината совместно с акиматом области делают все возможное для финансирования и поддержки работы комбината. Недостоверная информация распространяемая в социальных сетях создает нервозную обстановку, что негативно сказывается на работе энергокомплекса», - обратился вместе с коллегами заместитель главного инженера ремонтного завода ТОО «МАЭК» Калижан Кабдулов.

Сотрудники завода отметили, что руководством ТОО «МАЭК» систематически проводятся встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждаются вопросы улучшения условий и охраны труда. В целях рассмотрения и решения проблемных и общественно-значимых вопросов работников на энергокомбинате также создан Общественный совет, заседание которого проводится ежемесячно. Руководством предприятия осуществляется еженедельный прием граждан и работников. Открыт Telegram-чат, где работники могут выразить и выражают свое мнение, задают вопросы и вносят свои предложения.

На сегодняшний день в ТОО «МАЭК» трудятся 3627 человек. Персонал имеет достаточный уровень квалификации и знаний, позволяющий надежно и безаварийно производить необходимый ремонт производственного оборудования объектов комбината.

Работники коллектива отметили что предприятие, являющееся одним из источников жизнеобеспечения региона, должно работать бесперебойно, а морально-психологический климат в коллективе должен быть стабильным.

На сегодняшний день на МАЭКе ведут свою деятельность ОО «Локальный профсоюз «МАЭК-Казатомпром» и Первичная профсоюзная организация «Yntymaq», часть участников которой и стала авторами нескольких видеообращений.

Средняя заработная плата рабочих в МАЭК – 271 000 тенге. В марте 2022 года повышена заработная плата производственного персонала на 30% (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), а также решен вопрос с выплатой оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от 10 и 25 МРП.

С декабря 2022 года руководством предприятия на постоянной основе проводятся встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждаются вопросы улучшения условий и охраны труда.

По итогам встреч решены следующие вопросы:

С 1 февраля 2023 года повышены оклады на 35% низкооплачиваемым работникам, в количестве 540 человек.

Увеличен размер единовременной материальной помощи в случае смерти работника до 100 МРП, а членов семьи работника - до 30 МРП;

- введена выплата единовременной помощи в размере 30 МРП при первичном заключении бракосочетания;

- увеличен размер премии ко Дню энергетика до 50 МРП;

- введена выплата премии в размере 25 МРП ко Дню Республики Казахстан.







