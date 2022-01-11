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    Сотрудники КНБ покидали служебные здания без боя – Касым-Жомарт Токаев

    11 Января 2022, 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о неверности государству некоторых сотрудников КНБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители Департаментов Комитета национальной безопасности несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию», - сказал Президент, выступая в Парламенте.

    Вместе с тем он отметил мужество правоохранительных органов и военных.

    «Сегодня, когда эти чёрные дни уже позади, хочу отметить мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии. Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здания Департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие Министерства обороны и Службы службы государственной охраны», - добавил Президент.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Силовые структуры КНБ ЧП-2022 Алматинская трагедия
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