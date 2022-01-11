Сотрудники КНБ покидали служебные здания без боя – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о неверности государству некоторых сотрудников КНБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители Департаментов Комитета национальной безопасности несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию», - сказал Президент, выступая в Парламенте.

Вместе с тем он отметил мужество правоохранительных органов и военных.

«Сегодня, когда эти чёрные дни уже позади, хочу отметить мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии. Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здания Департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие Министерства обороны и Службы службы государственной охраны», - добавил Президент.