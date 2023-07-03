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    Сотрудники КазАвтоЖола подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере

    3 Июля 2023, 18:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работники павлодарского филиала национальной компании «КазАвтоЖол» подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере. На сегодняшний день подозреваемые задержаны, идет следствие. Данную информацию подтвердили в пресс-службе нацкомпании, передает МИА «Казинформ».

    «29 июня 2023 года КНБ совместно с Транспортной прокуратурой пресечена коррупционная деятельность руководства и работников Павлодарского филиала АО «НК «КазАвтоЖол». Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве у предпринимателя региона денежных средств в особо крупном размере и взяты под стражу», - говорится в сообщении «КазАвтоЖол».

    По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по п.1 ч.3 ст. 366 Уголовного кодекса. В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

    Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Коррупция КазАвтоЖол
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