Сотрудники КазАвтоЖола подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работники павлодарского филиала национальной компании «КазАвтоЖол» подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере. На сегодняшний день подозреваемые задержаны, идет следствие. Данную информацию подтвердили в пресс-службе нацкомпании, передает МИА «Казинформ».

«29 июня 2023 года КНБ совместно с Транспортной прокуратурой пресечена коррупционная деятельность руководства и работников Павлодарского филиала АО «НК «КазАвтоЖол». Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве у предпринимателя региона денежных средств в особо крупном размере и взяты под стражу», - говорится в сообщении «КазАвтоЖол».



По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по п.1 ч.3 ст. 366 Уголовного кодекса. В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.