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    Сотрудники каких ведомств привлекаются к ответственности за пытки по январским событиям

    22 Декабря 2022, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По январским событиям по факту пыток к уголовной ответственности привлекается 31 сотрудник. Об этом на брифинге сообщил руководитель Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По январским событиям по факту пыток расследуется 327 уголовных дел. К уголовной ответственности привлекается 31 сотрудник. По поручению Главы государства мы, специальные прокуроры, закончили несколько дел. Они были направлены в суд», - сказал Ризабек Ожаров, отвечая на вопросы журналистов.

    Журналисты поинтересовались, из какого ведомства привлекаемый к ответственности 31 сотрудник.

    «Это Комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел. Сейчас к ответственности привлекаются сотрудники двух ведомств», - уточнил Ризабек Ожаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Январские события
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