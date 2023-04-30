Сотрудники ДУИС Абайской области поздравили детей с ограниченными возможностями с праздником

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По случаю Дня единства народа Казахстана коллектив учреждения № 23 департамента уголовно-исполнительной системы Абайской области поздравили детей с ограниченными возможностями в коммунальном государственном учреждений «Территориальный центр социального обслуживания» акимата Жарминского района отдела занятости в селе Калбатау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС.

«Мы сегодня поздравили детей с наступающим праздником и подарили мягкие игрушки, сшитые руками осужденных женщин, отбывающих наказание, а также порадовали различными вкусными сладостями, испеченными в кондитерском цехе при учреждении. Такие мероприятия вдохновляют осужденных на позитивное отношение к будущему. Мы постоянно посещаем этот центр и радуем детишек игрушками, сделанные руками осужденных. Хотим чтобы люди знали, что и осужденные женщины, находясь в местах лишения свободы, не остаются на стороне, и как могут радуют детей» – сказала дежурный помощник начальника учреждения майор юстиции Гульбахрам Закимова.

В социальном центре оказывают различные виды услуг двадцати трем лицам с инвалидностью, среди них есть и старше 18 лет, обратившиеся за социальной помощью.

Руководитель центра ознакомила сотрудников с повседневной жизнью социального центра и поблагодарила сотрудников за подарки.

В завершение встречи сотрудник уголовно-исполнительной системы майор юстиции Гульбахрам Закимова от имени коллектива учреждения совместно со специалистами центра пожелали всем удачи и светлого будущего.