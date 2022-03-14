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    Сотрудники ДКНБ подозреваются в пытках граждан, похищенных группировкой «Дикого Армана»

    14 Марта 2022, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. Об этом 14 марта сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, рассказывая о ходе расследования по январским событиям на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По фактам пыток задержанных. Всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. По ним возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти. В антикоррупционной службе 234 уголовных дела. Это их прямая подследственность по Уголовно-процессуальному кодексу. Девять наиболее резонансных случаев и там, где лица погибли в изоляторах временного содержания, расследуют спецпрокуроры», - сказал Берик Асылов.

    Было отмечено, что в рамках указанных дел задержаны 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников ДКНБ и один полицейский.

    «Все они с санкции суда арестованы. В их числе полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании Департамента полиции Алматинской области. В городе Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24-м гражданам, которых похитила преступная группа «Дикого Армана». В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер. Ещё два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался. Расследования продолжаются», - проинформировал Берик Асылов.

    Ранее, 7 февраля, на брифинге в СЦК начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров сообщил о том, что преступная группировка криминального авторитета по прозвищу «Дикий Арман» похитила и насильно удерживала 24 мирных жителя во время январских событий. Также он уточнил место, где находится криминальный авторитет по прозвищу «Дикий Арман». Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Мажилис МВД РК Силовые структуры КНБ ЧП-2022 Алматинская трагедия
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