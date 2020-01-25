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Сотрудники департамента экономических расследований вышли с лопатами на уборку снега в Павлодаре

25 Января 2020 21:08
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Сотрудники департамента экономических расследований вышли с лопатами на уборку снега в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Павлодарской области поддержал челлендж #Бізбіргеміз, вывезя десять грузовиков снега из двора жилого дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Убрали снег, помогли коммунальным службам и гражданам нашего города, чтобы было комфортно передвигаться по улицам», - сообщили корреспонденту Казинформа в департаменте экономических расследований по Павлодарской области.

Весь коллектив департамента принял активное участие, отметили в ведомстве.
«Сотрудниками департамента экономических расследований по Павлодарской области проведена уборка снега по улице Толстого, 98, а именно парковки, тротуара, прилегающей к ней территории, а также внутреннего двора с вывозом десяти грузовиков со снегом».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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