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    Сотрудники ДЧС ЗКО спасли восемь человек из снежных заносов

    6 Марта 2022, 16:48

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области спасены восемь человек, оставшихся в снежных заносах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что это произошло 6 марта на территории Таскалинского района.

    Сообщается, что в 09:03 часов на 82-м километре дороги Урал-Саратов автомобиль съехал на обочину.

    Силами сотрудников Таскалинского районного отдела по ЧС и пожарного поста № 15 автомобиль «Фольксваген-Транспортер» был вывезен на расчищенное от снега место. В автомобиле находились восемь человек, один из них ребенок. Они не нуждались в медицинской помощи.

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории области ограничено движение грузового и перевозочного транспорта по дорогам республиканского значения Самара-Шымкент и Уральск-Атырау. Также закрыты дороги республиканского значения Уральск-Таскала, областного значения – Таскала-Аккурай-Болашак – граница РФ и Большой Шаган-Переметный. В связи с этим жителей просим не выезжать в дорогу на дальние расстояния», - прокомментировал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, полковник гражданской защиты Рашид Блялов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Происшествия Дороги Погода
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