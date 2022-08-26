Сотрудники ДЧС проверили 172 объекта образования в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах образования проведены проверки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций заместитель начальника ДЧС региона Нурлан Жанабаев, всего в области функционируют 535 объектов образования, 172 из них обследованы в период с февраля по май текущего года, то есть охвачено 32% от общего числа объектов.

«Проверки на таких объектах проводятся на постоянной основе, объектам образования оказывается всесторонняя практическая помощь», - констатировал и.о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области Азамат Сейталин.

По его информации, сотрудниками органов гражданской защиты проведены 24 практических учения с охватом более 5 тыс. человек и более 150 инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара.

Кроме того, проведено более 150 интерактивных уроков с охватом более 250 образовательных учреждений и 8 тыс. учащихся.

«В дальнейшем на постоянной основе будет продолжен комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования», - заключили представители спасательного ведомства.



