Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине

БАКУ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - Сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АзТВ) подорвались на мине на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства съемочной группы на дороге погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор АзТВ Сирадж Абышев, есть раненые.

В связи с гибелью коллег, АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные и региональные организации, членами которых является.