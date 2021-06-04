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    Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине

    4 Июня 2021, 21:13

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - Сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АзТВ) подорвались на мине на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства съемочной группы на дороге погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор АзТВ Сирадж Абышев, есть раненые.

    В связи с гибелью коллег, АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные и региональные организации, членами которых является.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СМИ Происшествия Азербайджан
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