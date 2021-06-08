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    Сотрудники Apple не хотят возвращаться в офис

    8 Июня 2021, 02:46

    ЛОНДОН. BBC - КАЗИНФОРМ - Сотрудники Apple начали кампанию против возвращения к полноценной офисной работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Распространенное среди персонала на прошлой неделе письмо, в котором глава компании Тим Кук говорит, что большинство сотрудников должны вернуться в офис на три дня в неделю к сентябрю, вызвало недовольство и даже увольнения в компании.

    Как сообщает издание Verge, в редакцию которого попало циркулирующее между сотрудниками внутреннее письмо, работники Apple требуют более гибкого графика. Из-за нынешней политики компании, которая хочет вернуть всех в офис, некоторые сотрудники были вынуждены уволиться, говорится в письме.

    «Без той инклюзивности, которую дает нам гибкий график, мы считаем, что нас ставят перед выбором между семьей, здоровьем и работой в полную силу, и работой в Apple,» - говорится в письме.

    «Весь прошлый год нас не только не слышали - нас порой откровенно игнорировали», - добавляют недовольные сотрудники, говоря о «недостатке коммуникации» между ними и менеджментом по вопросам гибкого графика и удаленной работы.

    Письмо за подписью Тима Кука, вызвавшее эту реакцию, не было ультиматумом. Как пишет Verge, под ним предлагалось поставить подпись тем, кто не против вернуться в офис в сентябре, но при этом уточнялось, что письмо «не является петицией, хотя, возможно, напоминает таковую». Кук писал, что скучает по офисной «рабочей суете» и полагает, что он в этом не одинок.

    Там же уточнялось, что требование работать в офисе три дня в неделю касается всех сотрудников, а тем, кто вне офиса работать не может, нужно будет выходить на 4-5 дней.

    Сотрудники же в своем ответе требуют следующего:

    Каждая команда должна сама принимать решение об удаленной работе и графике;

    Похожие инструкции недавно дали сотрудникам Google - они также должны вернуться к трем дням работы в неделю к сентябрю.

    Другие интернет-компании заняли более либеральную позицию относительно возвращения к офисной работе. В Facebook, например, объявили, что считают удаленную работу будущим индустрии, а потому сотрудникам не обязательно возвращаться на рабочие места.

    Еще в прошлом году Марк Цукерберг в видеообращении к 45-тысячному персоналу компании объявил, что с июля начинается агрессивный рекрутинг сотрудников для удаленной работы. Через 5-10 лет половина штата Facebook не должна сидеть в офисах, заявил он.

    Похожая политика в Twitter: в мае 2020 года сотрудникам разрешили работать из дома без ограничений, если их должность это позволяет.

    Автор:

    США
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