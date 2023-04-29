Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Сотрудники Аппарата Правительства высадили более сотни насаждений на столичном проспекте

    29 Апреля 2023, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОМ - Алихан Смаилов совместно с сотрудниками Аппарата Правительства принял участие в общегородском экологическом субботнике «Жасыл Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Вдоль проспекта Ұлы Дала было высажено порядка 120 зеленых насаждений, среди которых сосна, лиственница, ясень, береза и смородина.

    В этот день во всех частях столицы коллективы госучреждений, частных предприятий и жители многоквартирных домов сажают деревья, проводят уборку прилегающих территорий, очищают прибрежные участки водоемов и т.д.

    Отметим, что традиционный экологический месячник, в рамках которого проходят субботники и другие «зеленые» акции, продлится в Астане до 6 мая.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Новости по теме
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров