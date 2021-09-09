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    Сотрудники акимата Туркестанской области обвиняются в хищении 36 млн тенге

    9 Сентября 2021, 15:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело в отношении сотрудников Методического центра управления образования акимата Туркестанской области по факту хищения более 36 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Денежные средства были предназначены на питание в рамках подготовки учащихся средних школ и студентов колледжей к республиканским спортивным соревнованиям.

    Хищение осуществлено путем подделывания подписей спортсменов в соответствующих ведомостях.

    Также в ходе следствия обвиняемые попытались дать взятку в сумме 6 млн. тенге оперативнику ДЭР для положительного решения проводимого расследования.

    Сотрудникам Методического центра грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет.

    Иная информация разглашению не подлежит.

    Автор:

    Туркестанская область Борьба с преступностью Акимат Шымкент
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