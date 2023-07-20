Сотрудникам ЦОНов повысили заработную плату на 50%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При поддержке Правительства и Министерства цифрового развития с 1 июля на 50% поднимается заработная плата сотрудников региональных филиалов госкорпорации «Правительство для граждан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В 2022 году госкорпорация дважды повышала заработную плату сотрудникам. Так, с учетом прошлогоднего повышения, фактически совокупный прирост к заработной плате составил более 100%.

«Человеческий капитал является важнейшим фактором экономического роста страны и эффективной работы. Мы понимаем, что труд наших работников во имя наших граждан и страны неоценим и должен по достоинству вознаграждаться. Поэтому на данный момент мы реализовываем проект по децентрализации корпоративных функций, что позволит филиалам самостоятельно выплачивать бонусы работникам», - сказал председатель госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Так, госкорпорации удалось децентрализовать ряд корпоративных функций, тем самым упростить текущие процессы работы, повысить ответственность и самостоятельность филиалов в принятии решений. Более того, одной из основных целей является оптимизация расходов для последующих премиальных выплат работникам филиалов из сэкономленных средств, размер и основание которых будут определяться также самостоятельно на уровне руководства филиалов. Это послужит дополнительным инструментом для вознаграждения работников за эффективный труд.

На сегодняшний день в госкорпорации работают порядка 22 тысяч сотрудников. Это 20 филиалов, 327 фронт-офисов и 671 бэк-офис, 33 мобильных ЦОНа.