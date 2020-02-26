Сотрудника столичного аэропорта осудили за вывоз в ОАЭ краснокнижных соколов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудника столичного аэропорта осудили за контрабанду редких птиц, занесенных в Красную книгу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда города Нур-Султан.

«Начальник комплексной смены акционерного общества «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» гражданин М. осуществил вывоз и пересылку в Объединенные Арабские Эмираты редких и находящихся под угрозой исчезновения 32 птиц породы сокол, из которых 25 соколов-балабанов, один сокол-сапсан и шесть соколов гибридного происхождения», - сообщили в суде.

Судом установлено, что подсудимый пронес через таможенный контроль сумки с птицами и поручил грузчику погрузить багаж на борт воздушного судна международного рейса Нур-Султан - Шарджа.

Приговором районного суда №2 Есильского района М. осужден к одному году шести месяцам ограничения с конфискацией имущества, добытого преступным путем.

Приговор вступил в законную силу.