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    Сотрудника прокуратуры задержали за крупную взятку в Жамбылской области

    17 Апреля 2021, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудника прокуратуры Жамбылской области задержали за крупную взятку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    По информации ведомства, в рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с департаментом Комитета национальной безопасности по Жамбылской области 16 апреля т.г. задержан сотрудник прокуратуры Байзакского района.

    «Он подозревается в получении взятки в значительном размере. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Коррупция Генпрокуратура
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