Сотрудника Минэнерго РК осудили на восемь лет за получение взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговор в отношении руководителя управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы по факту получения взятки огласили в суде №2 по Алматинскому району города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану было направлено в суд дело в отношении руководителя управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы. Он подозревался в получении крупной суммы денег (в общей сумме 6,3 млн тенге) от представителей газосетевых организаций. Находился под стражей с 16 ноября 2020 года.

«Суд приговорил Амангелдыулы Нурбека признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Меру пресечения Амангельдыулы Нурбеку в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу», - зачитал судья, оглашая приговор.

Вместе с тем огласили приговор и Утарову Б. Б, который был руководителем ТОО «SK LTD KZ».

Утарова признали виновным в совершении преступления согласно УК (за дачу взятки) и назначили ему наказание до трех лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.