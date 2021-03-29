Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Сотрудника инспекции транспортного контроля осудили за коррупцию в СКО

    29 Марта 2021, 12:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении руководителя отдела Инспекции транспортного контроля по Северо-Казахстанской области Руслана Магзумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно материалам уголовного дела, в июле прошлого года чиновник попался на взятке в размере 500 тысяч тенге. Незаконное вознаграждение он получил от местного предпринимателя за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей по территории области. В материалах дела идет речь о пяти большегрузах.

    В приговоре суда сказано, что Магзумов встретился с предпринимателем и его помощником в их автомобиле возле кинотеатра «Ударник». Получил сверток с деньгами и номера машин, которые не нужно останавливать для проверки. Затем вернулся в свой автомобиль, положил деньги в бардачок. Негласная фотосъемка это подтвердила.

    Поначалу и сам Магзумов не отрицал, что получил деньги и даже намеревался после обеда сам поехать в Антикоррупционную службу и рассказать об этом факте. С предпринимателем же встречался якобы для разъяснения законодательства. Магзумов некоторое время активно сотрудничал со следствием.

    «В судебном заседании Р.Б. Магзумов в присутствии вновь избранного защитника позицию защиты изменил и заявил о своем несогласии с предъявленным ему обвинением, вследствие чего дело было возвращено прокурору, и по нему проведено досудебное расследование в полном объеме. В ходе расследования Р.Б. Магзумов, пользуясь своим правом, от дачи показаний отказался и о незаконных методах расследования ничего заявлял. В настоящем судебном разбирательстве Р.Б. Магзумов заявил о факте его принуждения к признательным показаниям, пояснив, что в момент его задержания, денежные средства ему были подкинуты, а ему предложено под страхом лишения свободы признать факт получения взятки. После этого его за руки вытащили из машины, и он признался в том, чего не совершал», - говорится в материалах дела.

    Суд посчитал доводы Р. Магзумова о давлении на него голословными и необоснованными. В приговоре сказано, что «изменённая позиция защиты подсудимого, отрицавшего наличие у него умысла на взятку, указывает об отсутствии раскаяния в содеянном и свидетельствует о стойкой криминальной направленности его поведения до настоящего времени». В качестве смягчающего обстоятельства принято во внимание наличие у Магзумова малолетних детей.

    Чиновника осудили на пять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Борьба с преступностью Коррупция Суды Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка