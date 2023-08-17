Сотрудника Британского музея уволили после пропажи золотых украшений

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сотрудника Британского музея в Лондоне уволили после того, как несколько экспонатов пропали. Полиция ведет расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Среди пропавших предметов были золотые украшения и самоцветы из полудрагоценных камней.

По словам представителей музея, ни один из предметов, относящихся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры, в последнее время не выставлялся. Большая часть предметов находилась в хранилище музея в основном для научной работы.

Директор Британского музея Хартвиг Фишер сказал, что музей направит все усилия на то, чтобы найти пропавшие предметы коллекции. По его словам, в музее очень серьезно относятся к обеспечению сохранности всех предметов, находящихся на хранении, и это необычный инцидент.

В музее уже ужесточили меры безопасности. Сотрудники и эксперты приступили к составлению отчета о том, что же пропало, было повреждено и украдено. В отношении уволенного сотрудника будут приняты правовые меры.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции проводит расследование. В музее также начали независимую проверку системы безопасности.

Британский музей в Лондоне является главным историко-археологическим музеем Великобритании.